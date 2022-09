Weltkriegs-Reparationen: Polen fordert 1,3 Billionen Euro von Deutschland

Aktualisiert am 01.09.2022 - 16:31 Uhr

Nazi-Deutschland hat während des Zweiten Weltkriegs in Polen massive Schäden angerichtet. Ein polnisches Gutachten beziffert die Kosten auf rund 1,3 Billionen Euro.

Die polnische Regierung beziffert die durch Deutschland im Zweiten Weltkrieg angerichteten Schäden auf umgerechnet über 1,3 Billionen Euro (6,2 Billionen Złoty). Dies teilte der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, am Donnerstag in Warschau mit. Das Gutachten wurde zum 83. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs im Königsschloss der polnischen Hauptstadt vorgestellt. Das Gutachten gilt als Grundlage für mögliche Reparationsforderungen an Deutschland.