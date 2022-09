Hartz-IV-Ersatz ab 2023: Bundeskabinett beschließt Bürgergeld

Aktualisiert am 14.09.2022 - 12:17 Uhr

Mitten in der Energiekrise bringt die Regierung ihre wohl größte Sozialreform auf den Weg. Der Staat will Arbeitslosen und Bedürftigen künftig mehr auf Augenhöhe gegenübertreten. Das Bundeskabinett hat der Einführung des Bürgergelds in Deutschland zugestimmt. Es soll zum 1. Januar das heutige Hartz-IV-System ablösen.