Blackout – Bestseller-Autor Elsberg: "Größte Gefahr ist nicht ein Stromausfall"

Meiner Meinung nach nicht. In Fällen von Blackouts mit "unabsichtlicher" Ursache ist der Strom nach drei, vier Tagen wieder da. Dann braucht es noch ein paar Tage, bis eine Grundversorgung wieder läuft. Dafür brauche ich keine Vorräte für drei Monate und erst recht keine Waffen und Munition, um diese zu verteidigen. Sowas bräuchte man nur im Fall eines Terror- oder Kriegsangriffs. Aber auch dann sollte man sich genau überlegen, welche Rolle man in dieser Situation spielen will. Will man zu jener kleinen Gruppe gehören, die mit Gewalt ihre Vorräte verteidigt, oder will man zu jenen gehören, die anderen im Notfall helfen, auch auf Kosten der eigenen Vorräte? Ich weiß, zu welcher Gruppe ich gehören will. Wer nur an sich denkt, verhält sich asozial.