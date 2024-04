Anhänger einer islamistischen Bewegung fordern auf einer Demonstration in Hamburg ein Kalifat. Doch was ist das überhaupt?

Eine islamistische Demonstration am Samstag in Hamburg beschäftigt die deutschen Behörden. Auf Transparenten forderten die Teilnehmer unter anderem das Kalifat. Mehr zu der Demo lesen Sie hier.

Angemeldet wurde sie von der Gruppe "Muslim Interaktiv", die laut Hamburger Verfassungsschutz der verbotenen islamistischen Bewegung Hizb ut-Tahrir nahesteht, die unter anderem ein Kalifat nach frühislamischen Vorbild schaffen will. Doch was ist ein Kalifat überhaupt? t-online gibt einen Überblick.

Was ist ein Kalifat?

Ein Kalifat ist eine islamische Regierungsform. Der Herrscher eines solchen Kalifats wird Kalif genannt. Er verbindet die weltliche und geistliche Führerschaft in seinem Herrschaftsgebiet in einer Person. Die Rechtssprechung in einem Kalifat fußt auf der Scharia, der im Islam von Gott gesetzten Ordnung.

Worin besteht ein Kalifat?

Laut dem Historiker Hugh Kennedy hat es in der Geschichte der Kalifate kein einheitliches Bild dieser Herrschaftsform gegeben. "Wer ein aggressives Kalifat sucht, in dem die muslimische Bevölkerung strikt kontrolliert wird, kann in den umfangreichen historischen Dokumenten Vorläufer dafür finden", schreibt der Forscher. "Wer ein Kalifat sucht, das großzügig und offen für Ideen und Sitten ist, dabei aber selbstverständlich seiner Sicht des Willens und der Absichten Gottes treu bleibt, wird ebenfalls in der historischen Überlieferung fündig.“