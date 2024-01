Aktualisiert am 26.01.2024 - 14:53 Uhr

Einige der von Israel in Gaza begangenen Handlungen scheinen unter die Bestimmung der Völkermordkonvention zu fallen, sagt der Internationale Strafgerichtshof. Eine erste Entscheidung in der Klage steht nun fest.

Der Internationale Strafgerichtshof (IGH) in Den Haag fordert Israel auf, dafür zu sorgen, dass seine Truppen im Gazastreifen keinen Völkermord begehen. Zugleich müsse Israel sicherstellen, dass sich die humanitäre Lage dort verbessert, erklären die Richter in ihrer Entscheidung zu möglichen Sofortmaßnahmen im Gaza-Krieg. Alle Parteien in dem Konflikt unterlägen dem internationalen Recht. Das Gericht hat sich der Forderung Südafrikas nach einem sofortigen Waffenstillstand nicht angenommen.