Aktualisiert am 18.03.2024 - 12:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Aus geheimen Beratungen des Verteidigungsausschusses sind Informationen durch einen t-online-Bericht an die Öffentlichkeit gelangt. Die Vorsitzende dringt auf Strafverfolgung.

An der geheimen Sitzung des Verteidigungsausschusses, aus der Informationen zum Marschflugkörper Taurus an die Öffentlichkeit gelangt sind, nahmen einem Medienbericht zufolge gut hundert Personen teil. t-online hatte zuvor Informationen aus dem geheimen Sitzungsteil veröffentlicht .

Die "Rheinische Post" beruft sich dabei auf einen Brief der Ausschussvorsitzenden Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Darin heißt es demnach, an der fraglichen Sitzung hätten insgesamt etwa 105 Personen teilgenommen, "darunter zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung und der Landesvertretungen".