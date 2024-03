t-online-Recherche zu "Doppelgänger"-Netzwerk Bundesregierung kämpft gegen russische Desinformation Von t-online , sic 28.03.2024 - 08:05 Uhr Lesedauer: 2 Min. Player wird geladen Vadim C. und Alexander J.: Sie liefern Material und Ansprechpartner für den Informationskrieg gegen den Westen. (Quelle: t-online) Kopiert News folgen

Ein russisches "Doppelgänger"-Netzwerk manipuliert mit Desinformation die politische Stimmung in Deutschland. Die Bundesregierung will Maßnahmen ergreifen.

Die Bundesregierung will internationale Maßnahmen zum Kampf gegen russische Desinformationsnetzwerke verstärken. "Wir richten derzeit zwischen Deutschland, Frankreich und Polen ein Frühwarn- und Reaktionssystem ein im Hinblick auf Informationsmanipulation und Einflussnahme aus dem Ausland", erfuhr t-online aus dem Auswärtigen Amt.

"Gemeinsam mit unseren Partnern in Frankreich und Polen werden wir keine Versuche der Einflussnahme in unsere demokratischen Prozesse zulassen. Gemeinsam bleiben wir weiter wachsam", hieß es weiter. Zudem arbeite man daraufhin, dass auch die Europäische Union in diesem Bereich aktiver werde, "auch mit dem Ziel, dass Online-Plattformen wirksamere Maßnahmen treffen". Besonders "in Zeiten, in denen ausländische Akteure versuchen, die Grundwerte der liberalen Demokratien Europas zu unterminieren", sei der europäische Zusammenhalt wichtig.

Loading... Embed

Recherchen von t-online hatten zuvor ein russisches "Doppelgänger"-Netzwerk aufgedeckt, das mittels gefälschter Nachrichtenseiten und Bots in sozialen Netzwerken versucht, die politische Stimmung in Deutschland zu manipulieren. Dazu führen Mitglieder des Netzwerks auch Interviews mit Experten und Politikern, die in vielen Fällen über Hintergründe und Verbreitungswege getäuscht werden. Inhalte werden zum Teil sinnentstellt wiedergegeben und dann mit zahlreichen Bots auf Social Media massenhaft verbreitet. Die Kampagne läuft seit Frühjahr 2022 – also etwa seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Mehr dazu lesen Sie hier.

Video | Fake-Videos von t-online verbreitet – das steckt dahinter Player wird geladen Quelle: t-online