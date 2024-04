Ampelkoalition einigt sich auf Einführung von Bezahlkarte für Geflüchtete

Monatelang haben die Fraktionen der Ampelkoalition gerungen, nun steht fest: Die bundesweite Rechtsgrundlage zur Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete kommt. Das teilten die Regierungsfraktionen von SPD , Grünen und FDP in einer gemeinsamen Erklärung am Freitagnachmittag mit.

Keine explizite Ausnahme für einzelne Gruppen

Die Grünen hatten darauf gedrängt, Flüchtlinge auszunehmen, die mehr als 36 Monate in Deutschland sind und damit sogenannte Analogleistungen in Höhe der regulären Sozialhilfe beziehen. Das Arbeitsministerium hatte deshalb dem Parlament aufgetragen zu prüfen, ob zumindest Erwerbstätige, Auszubildende und Studierende, die Analogleistungen zum Aufstocken bekommen, von der Regelung ausgenommen werden sollten. Im Gesetzestext, der t-online vorliegt, ist eine Ausnahme jetzt aber explizit nicht festgeschrieben.

Lediglich in der Gesetzesbegründung wird darauf hingewiesen, dass die Regelung den Ländern und Kommunen ermögliche, Umstände zu berücksichtigen, in denen die Bezahlkarte "im Einzelfall nicht zweckmäßig erscheint". Das könne etwa der Fall sein bei Leistungsberechtigten, "die Einkommen aus Erwerbstätigkeit, Ausbildungsvergütung oder BAföG auf ein eigenes Girokonto erhalten".

An einem anderen Punkt sind Bedenken von Grünen und SPD stärker in die Regelungen eingeflossen. So heißt es im Gesetzestext: "Soweit der notwendige persönliche Bedarf oder der Bedarf für Haushaltsenergie nicht mittels der Bezahlkarte gedeckt werden können, sind diese als Geldleistung zu erbringen." Auch Sachleistungen als Alternative sind in dem Fall damit ausgeschlossen. Dadurch soll verhindert werden, dass sich Flüchtlinge in ländlichen Regionen etwa das Busticket beim Fahrer oder die Barzahlung auf dem Markt nicht leisten können.