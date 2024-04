Drei Deutsche wegen Spionage für China festgenommen

Aktualisiert am 22.04.2024 - 10:19 Uhr

Wegen Spionage für China hat einem Bericht zufolge die Generalbundesanwaltschaft zwei Männer und eine Frau festnehmen lassen. Thomas R. und das Ehepaar Herwig und Ina F. seien in Düsseldorf und Bad Homburg festgenommen worden, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. R. soll in chinesischem Auftrag Informationen zu militärisch nutzbaren innovativen Technologien beschafft haben.