3. Die meisten Angriffe gegen Personen galten Grünen

Als Verleumdung gegen die AfD führt die Statistik von 2023, dass jemand an Sahra Wagenknecht gerichtet im wenig populären Netzwerk Mastodon schrieb: "Sie sind keine Linke. Sie sind wie die AfD, Nazi Pack." Es geht aber noch absurder: Zwei Fälle von Angriffen gegen SPD und CDU gehen zurück auf Beleidigungen in einem Brief an den Querdenken-Gründer Michael Ballweg. Das Schreiben wurde in der JVA Stuttgart-Stammheim bei der Sichtung der Post gefunden und stammte von einem Fan. Es waren Bilder für Ballweg, in denen Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Ex-Kanzlerin Angela Merkel mit der NS-Zeit in Verbindung gebracht wurden.