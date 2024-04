Drei Deutsche stehen im Verdacht, für den chinesischen Geheimdienstes in Deutschland spioniert zu haben. Nun kommen zwei von ihnen in Untersuchungshaft.

Wegen Spionage für China hat der Generalbundesanwalt zwei Männer und eine Frau festnehmen lassen. Am Abend erließ der Ermittlungsrichter für die beiden Männer Untersuchungshaftbefehle. Die festgenommene Frau wird am Dienstag einem Richter vorgeführt.

Thomas R. sowie das Ehepaar Herwig und Ina F. seien in Düsseldorf und Bad Homburg festgenommen worden, teilte die Karlsruher Behörde am Montag mit. Zuerst hatte der "Spiegel" berichtet. Der Hauptverdächtige Thomas R. soll in chinesischem Auftrag Informationen zu militärisch nutzbaren innovativen Technologien beschafft haben.

R. nahm offenbar an Konferenzen in China teil

Nach Informationen der "Welt" soll Thomas R. an mehreren Konferenzen in China teilgenommen haben, unter anderem der "Sino-German SME Cooperation & Communication Conference 2018". Dort habe auch der SPD-Politiker Martin Schulz gesprochen. R. soll in den 1980er-Jahren in China studiert und sich später in Deutschland als "Experte für deutsch-chinesische Technologietransfer-Projekte in der Elektromobilität" vorgestellt haben.