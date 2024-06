So will Heil längere Arbeit im Alter attraktiv machen

Erst in dieser Woche hat die Bundesregierung das neue Rentenpaket auf den Weg gebracht. Doch die Reform soll längst nicht die letzte sein, kündigt Arbeitsminister Heil an.

Ein Steuer-Bonus soll laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) Rentner zukünftig zum Arbeiten im Alter ermutigen. Wie der Minister der "Bild am Sonntag" laut Vorabbericht sagte, will er bis zum Sommer eine entsprechende Rentenreform auf den Weg bringen.

"Wir diskutieren darüber, ob es finanzielle Anreize gibt, zum Beispiel bei der Besteuerung dafür zu sorgen, dass es sich noch mehr lohnt für die, die wollen und können, zu arbeiten", so Heil. Wie hoch der zusätzliche Freibetrag bei der Einkommenssteuer sein soll, ist aber noch offen.

"Das wäre für viele nichts anderes als eine Rentenkürzung"

Mit Blick auf das Renteneintrittsalter lehnt Heil "starre Betrachtungen" ab. "Die Zahl der Menschen, die zwischen 60 und 64 arbeiten, hat sich in den letzten Jahren verdoppelt", sagte er der "Bild am Sonntag". Es arbeiteten "viel mehr Menschen als früher", so Heil. "Zum Teil, weil sie es wollen und können. Einige auch, weil sie es müssen für die Rente." Entscheidend für die Betrachtung sollte sein, wann jemand angefangen habe zu arbeiten.