Während seiner Rede im Bundestag AfD-Fraktion attackiert Selenskyj scharf: "Amtszeit ist abgelaufen" Von t-online , JHA Aktualisiert am 11.06.2024 - 15:59 Uhr Lesedauer: 2 Min. AfD-Chefin Alice Weidel: Gemeinsam mit ihrem Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla attackiert sie Präsident Wolodymyr Selenskyj scharf. (Quelle: IMAGO/Jürgen Heinrich/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Weite Teile der AfD-Fraktion haben die Rede von Wolodymyr Selenskyj im Bundestag boykottiert. Jetzt attackieren die Parteichefs den Präsidenten der Ukraine scharf.

Die AfD-Fraktion hat den Präsidenten der Ukraine während seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag scharf kritisiert. Vier Minuten, nachdem Wolodymyr Selenskyj ans Pult getreten war, teilten die AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla in einer schriftlichen Stellungnahme mit: "Selenskyjs Amtszeit ist abgelaufen. Er ist nur noch als Kriegs- und Bettelpräsident im Amt." Weite Teile der Fraktion hatten die Rede boykottiert.

"Wir lehnen es ab, einen Redner im Tarnanzug anzuhören", teilten Weidel und Chrupalla weiter mit. "Die Ukraine braucht jetzt (aber) keinen Kriegspräsidenten, sie braucht einen verhandlungsbereiten Friedenspräsidenten, damit das Sterben aufhört und das Land eine Zukunft hat." Was Selenskyj im Bundestag genau gesagt hat, lesen Sie hier.

AfD und BSW boykottieren Selenskyjs Rede im Bundestag

Der Fraktionsvorstand habe gestern beschlossen, der Rede von Selenskyj fernzubleiben. Als der ukrainische Präsident an das Rednerpult trat, hatten tatsächlich die meisten AfD-Abgeordneten den Plenarsaal verlassen.

Loading... Embed

Bevor der Boykott der AfD bekannt wurde, berichtete t-online am Dienstag exklusiv, dass die Abgeordneten des Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) das Bundestagsplenum bei Selenskyjs Rede verlassen würden. Die Partei begründete den Boykott in einer Erklärung. Demnach würden sie "den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands in der Ukraine" zwar verurteilen, Präsident Selenskyj trage aktuell aber dazu bei, "eine hochgefährliche Eskalationsspirale zu befördern". Er nehme damit das Risiko eines atomaren Konfliktes in Kauf.

Loading... Embed

Warum der ukrainische Präsident in Berlin ist

Wolodymyr Selenskyj ist in Berlin, um auf der Wiederaufbaukonferenz für weitere Hilfen für sein Land zu werben. "Die Bundesregierung sollte ihm keine Bühne für Wiederaufbaubettelei geben", schrieb die AfD. Erst müsse das Land Frieden mit Russland schließen. Außerdem habe Deutschland bereits genug finanzielle Hilfen geleistet. "Jetzt soll deutsches Steuergeld verschleudert werden für Blackrock und andere Investoren, die am Wiederaufbau beteiligt sind. Das lehnen wir ab. Für uns stehen die eigenen Leute an erster Stelle", schreiben Weidel und Chrupalla in der Erklärung.