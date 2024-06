Selenskyj hat zum ersten Mal seit Kriegsbeginn persönlich im Bundestag gesprochen. Hauptthema war der russische Angriffskrieg in der Ukraine.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstagnachmittag im Bundestag gesprochen. In seiner Rede bedankte er sich ausgiebig für die deutsche Unterstützung seines Landes und mahnte in Bezug auf Russland: "Die Zeit für Kompromisse ist vorbei."