Der Landrat des Kreises Mittelsachsen, Dirk Neubauer (parteilos), tritt zurück. In einer persönlichen Erklärung auf seinen Social-Media-Kanälen begründete er den Schritt am Dienstag vor allem mit persönlichen Anfeindungen und fehlenden Durchsetzungsmöglichkeiten. Seine Amtszeit wäre noch bis 2029 gelaufen. Neubauer hatte zuletzt mehrfach angedeutet, nicht an dem Posten zu hängen.

In dem Beitrag hatte er auch über eine wachsende Aggressivität gegen Politiker gesprochen. "Sie kommen in diesem Land nur in Gefahr, wenn Sie was wollen. Nicht, wenn sie nichts wollen", sagte er. "Man kann mich beschimpfen, aber nicht bedrohen und Lügen verbreiten. Man ist als Mandatsträger zum Freiwild geworden." Aus diesem Grund hatte er bereits seinen Wohnort wechseln müssen. Die rechtsextremen "Freien Sachsen" hatten immer wieder direkt vor seiner Haustür demonstriert.