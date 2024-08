Ramelow räumte ein, dass ein solcher Schritt aktuell nicht denkbar sei. "Natürlich geht das nicht mit einer Diktatur, einem Unterdrückungsapparat, und (Präsident Wladimir) Putin ist auch kein Vertreter von Freiheit und Frieden. Aber wir müssen das Land im Blick behalten – und diejenigen stärken, die Veränderung in Russland wollen." Der Krieg gegen die Ukraine und die massive Repression im eigenen Land könnten Kräfte in der russischen Gesellschaft freisetzen. "Darauf sollte man vertrauen."

"Schwelende Konflikte, die Putin jederzeit hochziehen kann"

Der Ministerpräsident betonte die Risiken der aktuellen Lage. Moldau und Georgien sollten in die EU aufgenommen werden, obwohl es in beiden Staaten ungeklärte territoriale Konflikte gebe. "In der moldauischen Region Transnistrien lagern sämtliche Waffen, die die Sowjetarmee in der DDR besessen hat. Das sind schwelende Konflikte, die Putin jederzeit hochziehen kann", warnte Ramelow.