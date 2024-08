Newsblog zum Solingen-Anschlag Tatverdächtiger Issa al H. kommt in U-Haft Von t-online , fho , jaf Aktualisiert am 25.08.2024 - 17:27 Uhr Lesedauer: 13 Min. Player wird geladen Spezialeinsatzkräfte tragen den Tatverdächtigen zum Bundesgerichtshof (Quelle: reuters) Kopiert News folgen

Mehr als 24 Stunden nach dem Anschlag von Solingen hat sich der Täter der Polizei gestellt. Jetzt wurde er nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof gebracht.

Bei dem Messerangriff auf dem Stadtfest in Solingen wurden am Freitagabend drei Menschen getötet, acht weitere verletzt, fünf von ihnen schwer.

Verfolgen Sie den Stand der Ermittlungen in unserem Newsblog:

Scholz besucht am Montagvormittag Solingen

16.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Montag die Stadt Solingen besuchen. Er werde am Vormittag dorthin fahren, bestätigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Einzelheiten zu dem Besuchprogramm des Kanzlers wurden noch nicht genannt.

Tatverdächtiger in U-Haft

16.29 Uhr: Der Tatverdächtige Issa al H. kommt in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe habe Haftbefehl unter anderem wegen Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und wegen Mordes erlassen, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

FDP-Politikerin fordert Umdenken bei der Migrationspolitik

15.29 Uhr: Die FDP-Politikerin Linda Teuteberg fordert, ähnlich wie Merz und die CSU, ein sofortiges Umdenken in der Migrationspolitik. "Die entsetzliche Tat in Solingen und die Vorgeschichte des Täters zeigen auf bittere Weise erneut, dass eine konsequente Zeitenwende in der Migrations- und Integrationspolitik nötig und eine Schicksalsfrage für die Selbstbehauptung liberaler Demokratien ist", sagt Teuteberg im Gespräch mit t-online. Zu einer seriösen Debatte über Migration gehöre es, die "legitimen Interessen" des Aufnahmelandes nach innerer Sicherheit und Liberalität endlich anzuerkennen, ergänzt sie. Mehr dazu lesen Sie hier.

Union verlangt nach Solingen Innenausschuss-Sondersitzung

15.27 Uhr: Die Unionsfraktion im Bundestag fordert nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen eine Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestags. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) müsse "umfassend zum aktuellen Stand der Erkenntnisse und den weiteren Maßnahmen berichten", heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Schreiben des Parlamentarischen Geschäftsführers der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD). Die Sitzung solle schnellstmöglich, spätestens bis Mittwoch, einberufen werden.

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), fordert angesichts der Vorgänge in Solingen neben einer Begrenzung der Asylpolitik eine "konsequente Terrorabwehr. Dazu gehört eine Stärkung unserer Nachrichtendienste mit zusätzlichen Befugnissen." Insbesondere die Möglichkeit von Online-Durchsuchungen und Vorratsdatenspeicherung seien nötig. Die FDP und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) "müssen hier endlich ihre gefährliche ideologische Blockade beenden. Diese ist eine Gefahr für Deutschland."

Throm fügt hinzu: "Es geht hier jetzt nicht um Verschärfungen des Waffenrechtes. Mit dem schärfsten Waffenrecht der Welt hält man keine Terroristen auf." Die Ampel solle "nicht versuchen, sich fadenscheinig herauszureden".

Verdächtiger kommt in Karlsruhe an

14.17 Uhr: Der Tatverdächtige im Fall des Solinger Messeranschlags ist in Karlsruhe, um einem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof (BGH) vorgeführt zu werden. Dieser muss entscheiden, ob der Mann unter anderem wegen möglicher Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und Mordes in Untersuchungshaft kommt.

Merz fordert Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen

14.05 Uhr: Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) kritisiert nach dem Messeranschlag von Solingen die Migrationspolitik der Bundesregierung und dringt auf neue Maßnahmen. "Es reicht!", lautet der Titel eines Beitrags des CDU-Vorsitzenden auf seiner Homepage. Der innenpolitische Sprecher der Union im Bundestag, Alexander Throm fordert bei t-online, die "Abhängigkeit von ausländischen Nachrichtendiensten zu verringern". Lesen Sie hier mehr zu den Forderungen.

Mutmaßlicher Täter vergaß offenbar Portemonnaie in blutiger Jacke