Auch an dieser Stelle sieht die Krankenhausreform eine Änderung vor. Die Fallpauschale pro Patient soll durch einen festen Betrag ersetzt werden. So soll vermieden werden, dass Krankenhäuser Patienten nur aus finanziellen Gründen behandeln – ohne Notwendigkeit, nur um die Fallkostenpauschale zu kassieren. Bernstädt sieht diese Annahme kritisch: "Ich finde das anrüchig, so etwas zu denken. Das ist grenzwertig."

Er will die Fallkostenpauschale nicht ersetzen, denn auch mit einer festen Summe sei nicht klar, wie die Lücke zwischen Kosten und Einnahmen gesenkt werden soll. "Das konnte mir Herr Lauterbach in einem persönlichen Gespräch auch nicht wirklich erklären."

Eine besondere Strategie in der Notaufnahme

Zurück im Klinikum. Vor der Notaufnahme bildet sich eine kleine Schlange. Ein Mann mit Camouflage-Kappe tritt etwas desorientiert durch eine Glastür in einen Bereich, in den gerade eine Frau auf einer Liege hineingeschoben wird. Im Hintergrund steht noch der Krankenwagen, der sie gerade hergebracht hat. Der Mann mit der Kappe ist hier falsch, schnell führt ihn eine Pflegekraft zurück hinter die Glastür. Es gibt eine klare Trennung. Denn nachdem in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen mit Lappalien in der Notaufnahme aufgetaucht sind, hat man in Senftenberg umgedacht und umgebaut.

Patienten, die keine akuten Notfälle sind, aber dennoch nicht weggeschickt werden können, müssen sich an einem anderen Schalter anstellen. Eine neu geschaffene ärztliche Bereitschaftspraxis kümmert sich um sie und stellt Rezepte aus. Die wirklichen Notfälle kommen nicht durch die Glastür, sondern durch einen separaten Eingang. Berührungspunkte soll es keine geben, außer: Ein Patient ignoriert die Beschilderung und tritt wie der Mann mit der Mütze durch die Glastür in den falschen Bereich.