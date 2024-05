In diesen Tagen kommen zahlreiche Vertreter der Ärzteschaft zusammen, um über die aktuelle Situation des Berufsstands zu sprechen. Am Wochenende findet in Mainz zunächst die Hauptversammlung des Marburger Bundes statt, dem Verband der angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte. In der Woche darauf folgt an gleicher Stelle der Bundesärztetag, das sogenannte "Parlament der Ärzteschaft". Im Fokus steht dann insbesondere die Krankenhausreform – noch immer.