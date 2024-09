Aktualisiert am 25.09.2024 - 11:20 Uhr

Aktualisiert am 25.09.2024 - 11:20 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Das Ergebnis der Wahl in Brandenburg, bei der die Partei den Wiedereinzug in den Landtag verpasst hatte, sei "Zeugnis der tiefsten Krise dieser Partei seit Dekaden", erklärte Nouripour. Der gesamte Vorstand wird laut Lang zum nächsten Parteitag in Wiesbaden, der vom 15. bis 17. November stattfindet, zurücktreten. Dann soll auch ein neuer Vorstand gewählt werden.