"Die Fliehkräfte der Ampel nehmen zu"

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei , sieht den Wechsel an der Grünen-Spitze als Zeichen für einen Zerfall der Ampelkoalition. "Die Fliehkräfte in der Ampel nehmen weiter zu", sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters. "Mit dem Rücktritt des gesamten Parteivorstands der Grünen zerbröselt die Koalition vor laufenden Kameras."

Gerade jetzt könne sich Deutschland einen weiteren Verlust an Regierungsfähigkeit nicht leisten, sagte Frei. "Anstatt in eine wochenlange Hängepartie zu schlittern, wären mutige Entscheidungen notwendig", forderte der Abgeordnete.

"Baerbock und Habeck tragen Verantwortung"

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert Konsequenzen an anderer Stelle: "Das Problem sind nicht die Grünen an der Parteispitze, das Problem sind die Grünen in der Bundesregierung. Die Ampel implodiert. Die rot-grün-gelben Dominosteine sind am Fallen."