Aktualisiert am 01.10.2024 - 12:06 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Chinesin wegen Spionageverdacht in Leipzig festgenommen

Eine Chinesin wurde in Leipzig festgenommen. Sie soll für einen Geheimdienst spioniert haben. Es gibt wohl auch Verbindungen zum früheren Mitarbeiter von AfD-Politiker Maximilian Krah.

Die Bundesanwaltschaft hat am Montag eine chinesische Staatsbürgerin in Leipzig festgenommen. Yaqi X. wird vorgeworfen, geheimdienstliche Agententätigkeiten für einen chinesischen Geheimdienst durchgeführt zu haben. Dabei soll sie auch mit Jian G. in Kontakt gestanden haben. G. war früher Mitarbeiter des AfD-Europapolitikers Maximilian Krah. Ihr Arbeitsplatz und ihre Wohnung wurden durchsucht.