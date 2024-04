Kaum drei Monate später aber, im Januar 2024, soll G. wiederholt Informationen aus dem EU-Parlament an seine mutmaßlichen Auftraggeber in den chinesischen Diensten weitergegeben haben. Der Generalbundesanwalt wirft ihm deswegen Agententätigkeit in einem besonders schweren Fall vor, wie er am Dienstag nach der Festnahme mitteilte. Auch die exil-chinesische Opposition habe G. ausgespäht. Das Verfahren gehe auf Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz zurück.