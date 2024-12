Investitionen, Ökostrom, Soziales – was die Grünen wollen

16.12.2024

16.12.2024

Will Kanzler werden: Robert Habeck. (Archivbild) (Quelle: Georg Wendt/dpa/dpa-bilder)

Ökologisch, ökonomisch, solidarisch und europäisch: Dafür wollen die Grünen im Wahlkampf stehen. Was steht drin im Entwurf des Programms?

Die Grünen wollen als Partei der Erneuerung in den Wahlkampf gehen. Deutschland solle in den kommenden Jahren "besser, gerechter und einfacher" gemacht werden, heißt es im Entwurf des Wahlprogramms. Dieser liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Der Entwurf wird am Dienstag von Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck und anderen Spitzenpolitikern der Partei vorgestellt. Darin heißt es: "Ein jahrelanger Stillstand gefolgt vom Dauerkonflikt innerhalb der Ampel-Regierung hat Vertrauen in die Politik insgesamt gekostet." Welche Schwerpunkte die Grünen setzen:

Milliardenschwere Investitionen

Mit einer "Zukunftsagenda" wollen die Grünen die Weichen für Investition und Innovation, für "Erneuerung" in Fairness und Solidarität, für Dynamik statt bürokratischer Lähmung stellen, wie es im Entwurf heißt. Zentral ist der Vorschlag, einen milliardenschweren und kreditfinanzierten "Deutschlandfonds" einzuführen. Daraus bezahlt werden sollen zum Beispiel die Sanierung des Schienennetzes, von Kitas und Schulen oder Investitionsanreize für Unternehmen.

Der Investitionsstau in Deutschland liege im dreistelligen Milliardenbereich. Bis zur Umsetzung einer Reform der Schuldenbremse solle mit dem "Deutschlandfonds" der jüngeren Generationen ein "modernes, funktionierendes und klimaneutrales Land" und eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft garantiert werden.

Der Fonds solle helfen, die Spielräume für dringend notwendige Zukunftsinvestitionen zu erhöhen, heißt es im Entwurf. "Er ist aber kein Ersatz für die Aufgabe, im Haushalt stärker zu priorisieren und effizienter mit den vorhandenen Einnahmen umzugehen." Der Haushalt solle entlastet werden, indem mehr Geflüchtete und mehr Bürgergeldbezieher in Arbeit gebracht werden.

Deutschland-App

Gemeinsam mit den Ländern und Kommunen solle der Bund eine Deutschland-App einführen. In dieser sollen schrittweise alle staatlichen Verwaltungsangebote "sicher, barrierefrei und anwendungsfreundlich" zur Verfügung stehen. "In dieser App kann man künftig mit wenigen Klicks einen Personalausweis beantragen oder die neue Wohnung anmelden."

Stromkosten

Den Ausbau der klimafreundlichen erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne wollen die Grünen weiter vorantreiben. "Wir halten Kurs beim erreichten Rekord-Ausbautempo und bauen die Infrastruktur so aus, dass der günstige Strom bei Menschen und Unternehmen ankommt."

Rente

Ein sogenannter Bürgerfonds soll aus Darlehen sowie Eigenmitteln des Bundes gebildet werden und unter anderem in europäische und deutsche Start-ups und Wachstumsunternehmen investieren. Dabei soll er Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkriterien berücksichtigen. "Mit den daraus resultierenden Erträgen werden wir geringe und mittlere Renten stärken, was insbesondere Frauen und Menschen in Ostdeutschland unterstützt. Darüber hinaus wollen wir, dass mehr Menschen als bisher von einer privaten Altersvorsorge profitieren.".