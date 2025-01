Silvesterfeuerwerk in Kleve: Sollte es in Deutschland ein Böllervebrot geben? (Quelle: IMAGO/Markus van Offern (mvo)/imago)

Petition: "Was wir Silvester erlebten, übersteigt jeden Rahmen"

"An einem bundesweiten Böllerverbot führt kein Weg mehr vorbei", schreibt die Gewerkschaft. "Was wir vergangenes Silvester erlebten, übersteigt jeden Rahmen." Die massive Gewalt gegen Einsatzkräfte von Polizei oder Feuerwehr, der Einsatz von Böllern als Waffen gegen sie müsse aufhören.

"Daher fordern wir ein umfassendes Böllerverbot im Privatbereich, so wie es das in vielen Ländern bereits gibt. Dazu gehört auch ein entsprechendes Verkaufsverbot an all jene, die damit nicht beruflich zu tun haben", so die GdP. "Statt Sodom und Gomorrha auf unseren Straßen bedarf es organisierter Veranstaltungen."