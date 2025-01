Abschluss in der Nacht erwartet Hamas und Israel einigen sich auf Waffenruhe

Aktualisiert am 15.01.2025

Israel: Demonstranten feiern das Abkommen zwischen Israel und der Hamas. (Quelle: Ronen Zvulun)

Israels Militär und die Hamas haben eine Feuerpause im Gaza-Konflikt vereinbart. US-Präsident Biden ist "begeistert".

Israel und die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas haben eine Vereinbarung für eine Feuerpause im Gaza-Konflikt getroffen. Das bestätigte Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani nach Gesprächen in Doha. Die USA, katar und Ägypten werden für die Überwachung zuständig sein. Zuvor hatten mehrere Medien unter Berufung auf amerikanische Quellen von einem Deal berichtet.

Die "Jerusalem Post" zitiert einen israelischen Beamten, der erklärte, die "Differenzen" seien beigelegt worden. Man habe sich auf einen Deal geeinigt. "Es gab keine größeren Schwierigkeiten. Es gab zwar Probleme und Punkte, über die lange verhandelt wurde. Aber an keinem Punkt sah es aus, als könnte der Deal platzen." Die israelische Regierung wird am Donnerstag vermutlich mehrheitlich für die Annahme der Vereinbarung mit der Hamas stimmen. Das verlautet aus Regierungskreisen. Außerdem hieß es, der Deal werde wohl in der Nacht endgültig abgeschlossen. Es seien noch letzte Einzelheiten zu klären.

Israels Militär soll sich zurückziehen

Die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas sieht einem Insider zufolge eine anfängliche sechswöchige Waffenruhe vor. Zudem sollen Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen, sagt der mit den Verhandlungen vertraute Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Zunächst soll die Hamas 33 israelische Geiseln freilassen. Darunter seien alle festgehaltenen Frauen, Kinder und Männer über 50. Die Hamas werde zuerst weibliche Geiseln – Zivilistinnen und Soldatinnen – und Minderjährige unter 19 Jahren freilassen, danach Männer über 50 Jahre. Israel werde für jede zivile Geisel 30 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft entlassen. Für jede israelische Soldatin, die in der Gewalt der Hamas sei, würden 50 palästinensische Gefangene freikommen. Insgesamt halten die Extremisten rund 100 Geiseln im Gazastreifen fest. Das israelische Militär solle sich schrittweise aus dem Gazastreifen zurückziehen.

Hamas spricht von "verantwortungsvoller" Antwort

Pro Tag sollen der Vereinbarung zufolge 600 Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gebracht werden. 300 Lkw seien für den Norden des Gazastreifens vorgesehen. Auch Treibstoff soll in den weitgehend zerstörten Küstenstreifen gebracht werden.

Am frühen Abend hatte die Hamas erklärt, man habe eine "offizielle Antwort" auf den vorgeschlagenen Waffenruhe-Deal gegeben. Diese sei "verantwortungsvoll" ausgefallen, so die Terrorgruppe Hamas. Weitere Details wurden nicht genannt. Sowohl in Gaza als auch in Israel feierten Menschen am Mittwochabend auf den Straßen.

Trump: Gazastreifen kein sicherer Hafen für Terroristen

In einer ersten Reaktion erklärte US-Präsident Joe Biden, er sei "begeistert" über die Vereinbarung. Der türkische Außenminister Hakan Fidan sprach von einem wichtigen Schritt für die Stabilität in der Region. Die Bemühungen seines Landes um eine Zwei-Staaten-Lösung würden weitergehen, sagte Fidan vor der Presse in Ankara.

Der designierte US-Präsident Donald Trump nannte den Deal "episch" und erklärte später, er werde mit Israel zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Gazastreifen niemals ein sicherer Hafen für Terroristen werde. Der Republikaner soll am Montag vereidigt werden. Experten erwarten eine stärker pro-israelische Politik der neuen Regierung in Washington.