Zugriff am Flughafen

Bundespolizist am Frankfurter Flughafen (Symbolbild): Ein Komplize des Verhafteten ist bereits rechtskräftig verurteilt worden. (Quelle: Boris Roessler/dpa/dpa-bilder)

Am Frankfurter Flughafen haben Kriminalbeamte einen Mann verhaftet. Er soll im Auftrag seiner Regierung Oppositionelle ausgespäht haben.

Beamte des Bundeskriminalamts haben einen mutmaßlichen marokkanischen Spion am Frankfurter Flughafen festgenommen. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wirft ihm vor, spätestens seit Januar 2022 für einen marokkanischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein.

Komplize schon verurteilt

Der Marokkaner war seit 1. Dezember 2024 auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Spanien inhaftiert, wie die Behörde weiter mitteilte. Von dort sei er am Mittwoch zwecks Strafverfolgung nach Deutschland überstellt worden. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ordnete Untersuchungshaft an.