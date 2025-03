Flugzeug bringt 132 geflüchtete Afghanen nach Deutschland

Aktualisiert am 05.03.2025 - 13:42 Uhr

In Berlin landet erneut ein von Deutschland gechartertes Flugzeug mit afghanischen Geflüchteten an Bord. Nicht alle, die für den Flug vorgesehen waren, durften am Ende auch einsteigen.