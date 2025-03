Milliardenpaket: Union und SPD erzielen offenbar Einigung mit Grünen

Union und SPD haben sich Verhandlungskreisen zufolge mit den Grünen in den Gesprächen über das schwarz-rote Finanzpaket geeinigt. Letzte Details würden noch verhandelt, hieß es am Freitag nach t-online-Informationen in den Kreisen.

Wie t-online aus Fraktionskreisen erfuhr, haben Union, Grüne und SPD Fraktionssitzungen für 13 Uhr anberaumt. Eine Einigung müsste wohl in den Fraktionen besprochen werden, bevor man damit an die Öffentlichkeit geht. Zuvor hatte schon der Haushaltsausschuss seine Sitzung verschoben – und den Gesprächen damit mehr Zeit verschafft. Diese ist laut t-online-Informationen nun für Sonntag angesetzt. Die Empfehlung des Ausschusses ist nötig, bevor das Vorhaben dann am Dienstag endgültig in den Bundestag kommt.