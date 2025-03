So realistisch: Angel-Simulator für Profis

Von t-online , pri , jse Aktualisiert am 20.03.2025 - 20:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Alexander von Bismarck vor seinem Schloss in Sachsen-Anhalt: Der Verwandte des deutschen Reichskanzlers macht Propaganda für Putin. (Quelle: Peter Gercke)

Wettern gegen die liberale Demokratie. Mosern über den Westen. Stänkern gegen Selenskyj: Alexander von Bismarck agitiert für Russland und Wladimir Putin.

Alexander von Bismarck, ein entfernter Verwandter des früheren Reichskanzlers Otto von Bismarck, soll laut Recherchen des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) in prorussische Propaganda verwickelt sein. Der Unternehmer betreibt demnach die Webseite "Berlin 24/7", auf der regelmäßig Inhalte veröffentlicht werden, die prorussische Narrative unterstützen.

Die Seite veröffentlicht Inhalte zu geopolitischen Themen, insbesondere zum Ukraine-Krieg und zur Rolle Deutschlands in internationalen Konflikten. Dabei werden westliche Regierungen oft kritisch dargestellt, während Russland positiv erscheint, heißt es in dem Bericht. In einzelnen Beiträgen würden Narrative verbreitet, die mit jenen der russischen Staatsmedien übereinstimmen:

So werden auf der Seite Texte von Alexandr Dugin publiziert. Der russische Denker gilt als Begründer des Neo-Eurasismus, der eine russisch-europäische Welt als Gegenpol zur westlichen Moderne sieht. Die Zeitschrift "Foreign Policy" setzte Dugin schon 2014 auf die Liste entscheidender Denker – in der Kategorie Agitatoren.

publiziert. Der russische Denker gilt als Begründer des Neo-Eurasismus, der eine russisch-europäische Welt als Gegenpol zur westlichen Moderne sieht. Die Zeitschrift "Foreign Policy" setzte Dugin schon 2014 auf die Liste entscheidender Denker – in der Kategorie Agitatoren. Weiter werden auf der Seite verschwörungstheoretische Inhalte verbreitet. "Ist Deutschland auf direktem Weg in eine Diktatur?“, lautet etwa eine Artikel-Überschrift.

verbreitet. "Ist Deutschland auf direktem Weg in eine Diktatur?“, lautet etwa eine Artikel-Überschrift. Im Ukraine-Krieg wird uneingeschränkt die Position Russlands geteilt. Solange es Selenskyj gibt, sind Friedensverhandlungen aussichtslos“, behauptet eine Analyse.

Was den Betreiber dazu bringt, diese Inhalte zu produzieren, ist nicht bekannt. Allerdings hat RND Auffälligkeiten entdeckt, die auf eine Verbindung nach Russland hindeuten: Einerseits ist das Zeitformat, in dem die Uhrzeiten im Quelltext der Webseite angegeben werden, UTC+3 – die Zeitzone Moskaus.

Die Webseite liegt zwar auf einem Server in den Niederlanden, wird jedoch bei einem russischen Anbieter gehostet und verwendet russische Nameserver. Außerdem ist das Administratoren-Konto der Seite mit einem anderen Online-Profil verknüpft, das dem russischen Propagandisten Andrej Lobur zuzuordnen ist. Zudem ist bekannt, dass Alexander von Bismarck 2024 an einem Wirtschaftsgipfel in St. Petersburg teilnahm.

Rechte Kreise auf Schloss Döbbelin

Bekannt ist auch, dass von Bismarck auf Schloss Döbbelin gerne rechte Kreise um sich schart. Auf dem Familiengut in Sachsen-Anhalt veranstaltet er exklusive Treffen mit Gleichgesinnten, bei denen politische Themen diskutiert werden. Nach Recherchen der Plattform "Correctiv" war der Bismarck-Verwandte auch bei dem berüchtigten Treffen von Rechtsextremisten und AfD-Vertretern im November 2023 in Potsdam. Nach Russlands Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 startete er zudem den "Bismarck-Dialog", um Gesprächsfäden nach Russland offenzuhalten und Verständnis für das Land einzufordern.