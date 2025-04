Aktualisiert am 03.04.2025 - 10:54 Uhr

Aktualisiert am 03.04.2025 - 10:54 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Israels Ministerpräsident Netanjahu (l.) ist auf Einladung seines Amtskollegen Orbán zu Besuch in Ungarn (Archivbild). (Quelle: Balazs Mohai/MTI/AP/dpa/dpa-bilder)

Gegen Benjamin Netanjahu liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vor. Kurz nachdem er in Ungarn eingetroffen ist, kündigt das Land an, aus der Institution auszutreten.

Ungarn will aus dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) austreten. Das kündigte der ungarische Kanzleramtsminister Gergely Gulyás gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur MTI an. Die Ankündigung erfolgte kurz nach der Ankunft des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Ungarn.