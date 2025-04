Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat den Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD als "Aufbruchssignal" für Deutschland gewertet. "Vor uns liegt ein starker Plan, mit dem wir unser Land gemeinsam wieder nach vorne bringen können", sagte Merz bei der Vorstellung der Regierungsvereinbarung am Mittwoch in Berlin . "Deutschland bekommt eine handlungsfähige und eine handlungsstarke Regierung", sagte Merz, der die künftige Koalition als Bundeskanzler führen will.

Kanzlerwahl für 7. Mai angesetzt

Die SPD will ihre Mitglieder innerhalb von zehn Tagen digital über den Vertrag abstimmen lassen. Aufseiten der CDU entscheidet ein kleiner Parteitag über den Vertrag, bei der CSU reicht ein Vorstandsbeschluss. Am 7. Mai soll dann der neue Kanzler gewählt werden.

Bei der Pressekonferenz kündigten die künftigen Koalitionspartner umfassende Reformen an: Die Unternehmenssteuern sollen schrittweise sinken, Energiepreise gesenkt und das Bürgergeld reformiert werden. Besonders betonte CDU-Chef Merz die geplanten Maßnahmen zur Begrenzung der Migration – darunter Zurückweisungen an den Grenzen und Einschränkungen beim Familiennachzug.

Viele Vorhaben der Koalition unter Finanzierungsvorbehalt

SPD-Chef Klingbeil erklärte, die Koalition wolle den sozialen Zusammenhalt stärken und in die Infrastruktur investieren. Familienförderung, höhere Bafög-Sätze, ein günstiges Deutschlandticket und Investitionen in Bildung stehen demnach auf der Agenda der künftigen Regierung. Viele Projekte stünden aber noch unter Finanzierungsvorbehalt, so der designierte Finanzminister Klingbeil. Einsparungen in Verwaltung und Ministerien sowie eine stärkere Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt sollen zusätzliche Einnahmen schaffen.