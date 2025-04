Kretschmer an Botschafter: Nur Russland kann Krieg beenden

In Torgau wurde an das Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Der russische Botschafter kommt zum Weltkriegsgedenken nach Torgau. Sachsens Ministerpräsident richtet an ihn Worte zum Krieg in der Ukraine.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich beim Weltkriegsgedenken in Torgau mit deutlichen Worten zum Krieg in der Ukraine an den russischen Botschafter gewandt. "Es war Russland, das einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Nicht 2021, sondern schon 2014. Und es liegt an Russland, nur an Russland, diesen Krieg zu beenden", sagte der CDU-Politiker in Richtung des russischen Botschafters Sergej Netschajew. Dafür erhielt Kretschmer einige Buhrufe aus dem Publikum.