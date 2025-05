Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russland begeht mit Propaganda den Tag des Sieges an sowjetischen Ehrenmalen. Ein Berliner hält dagegen – nicht nur an diesem Tag. Es geht auch um die Frage: Wie viel Widerstand muss die Polizei zulassen?

Es gibt wahrscheinlich wenige Menschen auf diesem Planeten, denen ein eigenes Warnschild gewidmet ist: "Achtung! Provokationsgefahr!" steht auf Deutsch und Russisch auf zwei Aufstellern in Berlin. In der Mitte prangt ein rotes Dreieck mit einem Mann, der eine Fahne hochhält. Der Mann soll Henry Lindemeier sein, die Fahne die ukrainische.

Lindemeier protestiert regelmäßig vor dem Russischen Haus in der Friedrichstraße gegen den Ukrainekrieg. Das Haus präsentiert sich als Kultur- und Veranstaltungszentrum im Herzen Berlins und wird von einer sanktionierten russischen Regierungsagentur betrieben. Taucht Lindemeier dort auf, trägt ein Pförtner die Aufsteller, die im Handel auch "Kundenstopper" heißen, vor die Tür und stellt sie auf. "Bist spät heute", sagt der Pförtner dann schon mal zu Lindemeier.

Es ist inzwischen fast Routine, würde Lindemeier nicht auch bedroht und würde das Russische Haus seinetwegen nicht regelmäßig die Polizei rufen. Er wurde sogar schon rechtswidrig festgenommen. Im Fall von Henry Lindemeier geht es daher auch um die Frage: Wo endet legitimer Protest gegen Russlands Angriffskrieg? Und wo beginnt die Einschüchterung eines nervenden Demonstranten?

Als Europa-Fan zum Ukraine-Unterstützer geworden

Henry Lindemeier ist Privatier. Er war Psychotherapeut, Führungskräftecoach und Unternehmensberater und hat in Berlin "zur richtigen Zeit die Rücklagen fürs Alter gut investiert". Heute muss der 62-Jährige nicht mehr arbeiten. Er könnte viel reisen, wie er das auch früher oft tat und dabei Europa lieben lernte. In seinem Profilbild in den sozialen Medien findet sich eine EU-Flagge. Seine Leidenschaft für Europa hat ihn auch zum Vollzeitaktivisten gemacht.

Denn im Angriff Russlands auf die Ukraine sieht Lindemeier auch einen Angriff auf dieses Europa und seine Werte. In der ersten Zeit nach dem 24. Februar 2022, dem Datum von Russlands Überfall, habe er sich zunächst ohnmächtig gefühlt, sagt Lindemeier. Dann wurde er aktiv. Zu dem von Russland zelebrierten "Tag des Sieges" an den sowjetischen Ehrenmalen in Tiergarten und Treptow ging er am 9. Mai 2022 mit Ukraine-Fahne. Da habe er den ersten Platzverweis seines Lebens erhalten, erzählt Lindemeier. "Da hat mir auch zum ersten Mal jemand zugezischt, er schlägt mich tot."

Auch in diesem Jahr ist Lindemeier wieder an den sowjetischen Gedenkstätten in Berlin. Am Donnerstag stürzte sich am Ehrenmal im Stadtteil Treptow plötzlich aus heiterem Himmel ein Mann auf ihn. Einen ersten Faustschlag hatte Lindemeier abgewehrt, dann warfen sich Zivilpolizisten auf den Angreifer und nahmen ihn fest. "Das war beeindruckend und sehr professionell."

Doch Lindemeier nimmt die Polizei regelmäßig auch anders wahr. Etwa als sie am Donnerstag seiner Aussage zufolge einer Delegation des russlandfreundlichen Bündnisses Sahra Wagenknecht am Ehrenmal im Tiergarten beisprang. Die Parteivorsitzende Amira Mohamed Ali wollte einen Kranz niederlegen, auch Lindemeier stand dort, mit Nato-Flagge neben einem großen blau-gelben Kranz von ihm mit dem Text "Gegen Invasoren! gestern – heute – morgen". Die Nato-Fahne sei für ihn die Antwort darauf, dass Russland durch seine Propaganda den Ort des Gedenkens auf eine andere Ebene gehoben habe, sagt Lindemeier.