Kanzler Merz am Freitag bei der Europäischen Kommission in Brüssel. Wie wird er das Land regieren? (Quelle: IMAGO/Wiktor Dabkowski/imago)

Friedrich Merz regiert nun als neuer Kanzler Deutschland. Was ist von jemandem zu erwarten, der in seiner Art einem seiner Vorgänger ähnelt?

Im ersten Wahlgang gestolpert: So startet Friedrich Merz in seine Kanzlerschaft. Doch wie wird er als Regierungschef sein? Und was macht ihn charakterlich aus?