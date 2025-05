Mit den Worten "Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie elfmal zum Ludwig-Erhard-Gipfel gehen, werden Sie irgendwann Wirtschaftsminister", startet die neue Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) in Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee. In Anwesenheit von Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien stellt Reiche direkt ihren ersten Plan vor, der vier zentrale Punkte enth├Ąlt.

F├╝r Reiche ist klar: "Krise ist made in Germany, deswegen muss die L├Âsung auch made in Germany sein". Deutschland k├Ąmpft mit einer anhaltenden Rezession und verzeichnet aktuell kein Wirtschaftswachstum. Um das zu ├Ąndern, will Reiche am Energiesektor, dem Au├čenhandel, der Abschaffung von B├╝rokratie und der St├Ąrkung Europas ansetzen.