Treffen in Aserbaidschan

Aktualisiert am 09.05.2025 - 16:29 Uhr

Aktualisiert am 09.05.2025 - 16:29 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ralf Stegner bei einer "Friedensdemonstration" (Archivbild): Der SPD-Politiker steht wegen politischer Kontakte nach Russland in der Kritik. (Quelle: Jörg Carstensen)

SPD-Politiker Ralf Stegner steht wegen eines Treffens mit Vertretern Russlands in der Kritik. Er fühlt sich für "etwas Gutes diffamiert". Grüne und FDP sehen das anders.

Stegner sagte der Nachrichtenagentur dpa, er sei erstaunt, dass die Kritik so polemisch und unsachlich sei. "Und dass einem Dinge unterstellt werden, für die man eigentlich keinen Anlass bietet." Dass man gerade als Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums vorsichtig sei, sei doch selbstverständlich. Es sei nicht um Geheimverhandlungen gegangen. "Es ist doch wichtig, dass man überhaupt noch Gesprächskontakte hat." Gar keine Kontakte zu haben, heiße auch, gar keinen Einfluss zu haben.

Kritik aus anderen Parteien

Er sei kein Regierungsvertreter, sondern frei gewählter Abgeordneter, betonte Stegner. "Kontakte zu haben, ist etwas Gutes und das muss nicht diskreditiert und diffamiert werden." Dem "Spiegel" sagte Stegner: "Wir haben eine Form von Kommunikation, die kurz vor Kriegserklärung steht. Ich wäre naiv zu denken, dass solche Gespräche in Baku den Weltfrieden bringen. Aber es ist ein Restbestand an Kommunikation, der ein bisschen dabei helfen soll, dass beide Seiten wissen, was die andere denkt."