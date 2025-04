Wie so oft fehlt Geld. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Andreas Storm, Chef der DAK, sich bei der frisch gebackenen Gesundheitsministerin meldet und an sie appelliert. Laut ihm sei es extrem wichtig, politische Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzen in der Kranken- und Pflegeversicherung noch bis zum Sommer durchzusetzen, andernfalls würde ein Kollaps drohen. "Die Probleme dulden keinen Aufschub. Sonst droht die Gefahr, dass Teile des Gesundheitswesens in den nächsten 18 Monaten kollabieren", sagte er Redaktionsnetzwerk Deutschland.