Länder teilen Infrastrukturmittel und Kreditoptionen auf

Es geht um schuldenfinanzierte 100 Milliarden Euro für die Infrastruktur in Ländern und Kommunen sowie um die Möglichkeit, als Bundesländer zusammen künftig Schulden in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufzunehmen - das wären dieses Jahr rund 15 Milliarden Euro.

Am Donnerstagabend hatte auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) an dem Treffen teilgenommen und an die Länder appelliert, sich untereinander rasch zu einigen. "Wir stehen in den Startlöchern, die Länder nun auch, und wir können loslegen", sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Michael Schrodi.