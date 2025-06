Bundesgericht verhandelt über Zukunft von «Compact»-Magazin

Aktualisiert am 10.06.2025 - 14:34 Uhr

Jürgen Elsässer kam in Begleitung seiner Frau. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa/dpa-bilder)

Wie stark ist das Grundrecht auf Presse- und Meinungsfreiheit? Gilt es auch für das rechtsextreme Magazin "Compact"? Oder gefährden dessen Texte die Demokratie? Das müssen Richter in Leipzig klären.

Knapp ein Jahr nach dem Verbot des rechtsextremen Magazins "Compact" prüft das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, ob dieses Bestand hat. Unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen sowie großem Zuschauer- und Medienandrang begann die mündliche Verhandlung. Im Eilverfahren hatten die Richter das Verbot vorläufig ausgesetzt, so dass das Blatt vorerst weiter erscheinen konnte. Nun steht die endgültige Entscheidung im Hauptsacheverfahren an. Wann das Gericht sein Urteil spricht, ist offen.