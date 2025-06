Linke fordert Vorschlagsrecht bei Richterwahl

Brief an die Fraktionen von Union, SPD und Grünen

Laut van Aken hat die Linke nun einen Brief an die Fraktionen von Union, SPD und Grünen geschrieben, in dem sie ein Mitspracherecht einfordert. Wenn jemand dann bei einem Vorschlag gar nicht mitgehen könne, könne man ausnahmsweise ein Veto einlegen, so der Parteichef. Das sei das normale Verfahren und eine völlig vernünftige Lösung.