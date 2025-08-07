Hier sind Wohnimmobilien teuer wie nie

07.08.2025

Die Reichsflagge als Symbol (Archivfoto): Es gab weitere Festnahmen in der "Reichsbürger"-Szene. (Quelle: Patrick Pleul/dpa/dpa-bilder)

Der Polizei ist ein weiterer Schlag gegen die sogenannten Reichsbürger gelungen. Bei einer Razzia in mehreren Bundesländern durchsuchte sie mehrere Häuser und nahm Menschen fest.

Die Polizei hat drei weitere Personen aus dem "Reichsbürger"-Netzwerk um Heinrich XIII. Prinz Reuß festgenommen. Ihnen werde vorgeworfen, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung zu sein und sich zum Ziel gesetzt zu haben, die staatliche Ordnung gewaltsam zu beseitigen, teilte das bayerische Landeskriminalamt mit.

In den Morgenstunden hatte es zuvor acht Durchsuchungen in Bayern, Sachsen und Thüringen gegeben. Sieben der Objekte gehörten Beschuldigten, eines einem Zeugen. Die Razzien richteten sich demnach gegen insgesamt sechs Beschuldigte. Dabei waren rund 300 Polizeibeamte im Einsatz.

Durchsucht wurde demnach in Bayern in den Landkreisen Forchheim und Nürnberger Land, in Sachsen im Erzgebirgskreis und Chemnitz sowie in Thüringen im Landkreis Eichsfeld.

Die drei festgenommenen Männer sollen wie andere mutmaßliche Unterstützer der Gruppe im April 2022 auf einer ehemaligen Schießanlage der Bundeswehr nahe Bayreuth in Oberfranken an einem Schießtraining mit Kurz- und Langwaffen teilgenommen haben.

Ermittlungen gegen insgesamt sechs Verdächtige

Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Übungen zur Vorbereitung eines möglichen Angriffs auf den Deutschen Bundestag dienen sollten. Insgesamt werde deshalb gegen fünf Männer und eine Frau im Alter von 40 bis 61 Jahren ermittelt. Gegen die drei festgenommenen Männer waren vor der Durchsuchungskation schon Haftbefehle erlassen worden.

Bei den Durchsuchungen wurden laut LKA unter anderem Gegenstände, die dem Waffengesetz unterliegen, und Datenträger sichergestellt, die jetzt als Beweismittel ausgewertet werden müssen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gelte für die Verdächtigen die Unschuldsvermutung.