"Mit Sanktionen schützt sich die Gesellschaft vor Ausbeutung"

Pro

Es ist an der Zeit, den Hartz-IV-Sanktionen endgültig den Rücken zu kehren

Sanktionen sind ein Relikt einer völlig unwirksamen Rohrstockpädagogik. Der Rohrstock war von je her Ausdruck individueller Hilflosigkeit in einem hilflosen und hilfelosen System. Die Sanktionen stehen symbolhaft für das misanthropische Menschenbild, das Hartz IV von Anfang an durchdrang. Sanktionen waren und sind die Kehrseite eines Systems, welches keinerlei Respekt zeigt vor beruflichen Biographien, vor Berufsehre oder gar der Lebensleistung eines Menschen. Sanktionen sind die Kehrseite eines Systems, das nicht nur nicht an den Menschen, sondern nicht einmal an sich selbst glaubt. Gerade einmal drei Prozent der Betroffenen werden damit behelligt, und doch ist das ganze Hartz-IV-System auf möglichen Missbrauch und seine Verhinderung ausgerichtet.

Wenn wir diese Sanktionen endlich abschaffen, geht es also um mehr als ein paar Strafaktionen. Es geht um die Neuausrichtung eines Systems; hin zu einem echten Hilfesystem, das nicht länger in Bürokratie erstickt, sondern sich am Menschen orientiert und nicht nur an Computereingabemasken und betriebswirtschaftlichen Kennziffern der Leistungskontrolle.

Alle würden wir etwas von einem solchen System haben: die betroffenen Langzeitarbeitslosen und ihre Familien, für die im Zweifelsfall öffentliche Beschäftigung zu organisieren wären und die Sachbearbeiter, die hilfreich sein könnten. Letztendlich sogar wir alle, indem wir erleben, dass in Deutschland noch etwas nach vorn geht, ohne sich im Klein-Klein zu verstricken.