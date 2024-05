Aktualisiert am 04.05.2024 - 16:15 Uhr

Aktualisiert am 04.05.2024 - 16:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nach den Angriffen auf Politiker und Wahlkampfhelfer in Sachsen ist die Bestürzung in der Politik groß. Es sei ein Angriff auf die Demokratie, heißt es.

"Der Überfall auf Matthias Ecke ist ein unübersehbares Alarmzeichen an alle Menschen in diesem unserem Land. Unsere demokratischen Werte werden attackiert", erklärten die Vorsitzenden der sächsischen SPD, Henning Homann und Kathrin Michel, in einer Mitteilung. "Die Saat, die AfD und andere Rechtsextreme gesät haben, geht auf. Deren Anhänger sind mittlerweile völlig enthemmt und betrachten uns Demokraten beim Ausüben ihrer Grundrechte offenbar als Freiwild. Jede Verharmlosung verbietet sich", teilten sie mit.