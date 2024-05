Reichweite der Raketen ist ein Grund für das Nein

Scholz führt als einen Grund immer wieder an, dass man Bedenken habe, dass die deutschen Waffen auch auf russischem Staatsgebiet landen. Technisch sind sie dazu in der Lage. Eine Frage ist, ob die Ukraine selbst die Reichweite verkürzen kann oder ob dazu deutsche Soldaten in der Ukraine notwendig sein würden – was von der Bundesregierung ausgeschlossen wird.