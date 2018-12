Neu eingerichtetes Amt

Berliner Terroranschlag: Opferbeauftragter weiter gefragt

16.12.2018, 11:36 Uhr | dpa

Am 19. Dezember 2016 war der Terrorist Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Er tötete 12 Menschen und verletzte mehr als 70 teils schwer. Foto: Bernd von Jutrczenka. (Quelle: dpa)