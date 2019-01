Einsatz in Schleswig-Holstein

Drei Iraker unter Terrorverdacht festgenommen

30.01.2019, 09:01 Uhr | dpa, AFP

Spezialkräfte der Bundespolizei (Archivbild): An der Festnahme waren Polizeieinheiten aus verschiedenen Bundesländern beteiligt. (Quelle: Björn Trotzki/imago)

In Schleswig-Holstein sind drei Männer aus dem Irak unter Trerrorverdacht festgenommen worden. Sie sollen geplant haben, Bomben aus Silvesterraketen zu bauen.

Die Polizei hat am Morgen drei Männer in Schleswig-Holstein wegen Terrorverdachts festgenommen. Es handelt sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe um Iraker im Alter von 23 und 36 Jahren. Der Generalbundesanwalt werfe zwei Männern die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor, dem dritten Beihilfe dazu, berichtet "Spiegel online".

Das Trio habe einen Anschlag mit Schwarzpulver aus Silvesterraketen verüben wollen, meldete der "Spiegel". Zudem hatten sie eine Zündvorrichtung in Großbritannien bestellt. Die Planungen der Männer seien laut Ermittlern "noch nicht besonders weit gewesen". Das BKA hatte dem "Spiegel" zufolge seit Dezember eine Ermittlungsgruppe auf das mutmaßlich islamistisch motivierte Trio angesetzt.

Waffe wohl zu teuer

Einer der Verdächtigen soll dem Bericht zufolge erklärt haben, er wolle möglichst viele "Ungläubige" treffen, aber keine Kinder. Laut Ermittlern hätten sie sich eine Bombenbauanleitung aus dem Internet besorgt und damit begonnen, Schwarzpulver aus Silvesterraketen zu sammeln. Auch eine Zündvorrichtung hatten sie demnach schon bestellt.

Nach ersten Experimenten mit dem Schwarzpulver hätten sie aber auch überlegt, einen Anschlag mit einer Waffe zu begehen. Diese sei den beiden Hauptbeschuldigten aber zu teuer gewesen. Einer von ihnen habe demnach auch überlegt, ein Attentat mit einem Auto zu begehen. Er soll zu diesem Zweck mit Fahrstunden begonnen haben, hieß es weiter.