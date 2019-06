Historische Aufnahmen vom D-Day

"Ok, let's go" – so gelang die Invasion der Alliierten in der Normandie

06.06.2019, 12:03 Uhr | t-online.de, dpa, rok

75 Jahre Normandie-Landung: Das sind die historischen Aufnahmen von der Invasion der Allierten Sie kamen aus der Luft und zu Wasser – und trugen maßgeblich zum Ende des Dritten Reiches bei: 75 Jahre ist es her, dass alliierte Soldaten in der Normandie landeten. (Quelle: t-online.de) 75 Jahre Normandie-Landung: Das sind die historischen Aufnahmen von der Invasion der Allierten. (Quelle: t-online.de)

Redaktion