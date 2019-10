Kritik am neuen Entwurf

Diese Punkte am Klimagesetz wurden geändert

Echter Klimaschutz oder eine Mogelpackung? Am Klimaschutzgesetz der Regierung gibt es heftige Kritik. Dabei wurden nur wenige Punkte verändert.

Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung steht unter Beschuss: Opposition und Umweltverbände beklagen, dass das Gesetz, das den Ausstoß von CO2 in Deutschland begrenzen soll, an zentralen Punkten abgeschwächt wurde. Kanzlerin Angela Merkel hat diese Vorwürfe bereits zurückgewiesen. Trotzdem gibt es zwischen dem Entwurf aus dem Frühjahr und der Fassung, die am Mittwoch im Kabinett verabschiedet werden soll, zentrale Unterschiede. Ein Überblick.

1. Wunsch statt Verpflichtung

Im Januar hieß es im Gesetzesentwurf in Paragraf 1 noch: "Zur Vermeidung einer (…) Störung des Klimasystems soll die Freisetzung von Treibhausgasen (…) bis zur Mitte des Jahrhunderts die Netto-Treibhausgasneutralität erreicht werden." Dieser Passus ist in der aktuellen Fassung geändert stattdessen ist dort die Rede von der Bekenntnis Deutschlands, "Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristiges Ziel zu verfolgen."

2. Weniger langfristige Klimaschutzziele

Im Frühjahrs-Entwurf sind unter Paragraf 3 nationale Ziele für die Treibhausgas-Reduzierung klar vorgegeben. Mindestens 40 Prozent bis 2020, mindestens 55 Prozent bis 2030, mindestens 70 Prozent bis 2040 und mindestens 95 Prozent bis 2050 sollten im Vergleich zu 1990 gemindert werden. Im neuen Entwurf greift nicht mehr so weit in die Zukunft. Übrig geblieben ist ein einziger Zielwert: "Die Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise gemindert, dabei um mindestens 55 Prozent bis zum Zieljahr."

3. Die Frage nach dem jährlichen Report

Beide Gesetzesentwürfe hatten gemein, dass eine Expertenkommission die erreichten CO2-Sparziele der Ministerien überprüfen soll. Doch von einer turnusmäßigen Jahresbilanz ist nun nicht mehr explizit die Rede: "Es [die Expertenkommission] legt dem Deutschen Bundestag bis zum 15.Dezember jeden Jahres ein Hauptgutachten vor", hieß es im ersten Entwurf. Davon ist nun nicht mehr die Rede.







Stattdessen werden die Experten tätig, wenn das Umweltbundesamt seinen Bericht an das Gremium verschickt. In früheren Medienberichten hieß es, dass die Regierung daher keine Kontrolle durch die Experten mehr wolle. Das Umweltministerium wies diese Darstellung mittlerweile zurück.

4. CO2-Tausch bei Überschreitung

Ebenfalls neu im aktuellen Entwurf ist, dass es für die Ministerien die Möglichkeit geben soll, dass die CO2-Minderungen auch in einem anderen Sektor oder sektorenübergreifend erbracht werden können, wenn ein Sektor das Einsparziel verfehlt. Die Tauschmöglichkeit werde auf die Bereiche Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft beschränkt, sagte ein Ministeriumssprecher: "Das funktioniert nur, wenn jemand einen Tauschpartner findet." Die Gesamtsumme der CO2-Minderung müsse am Ende aber gleichhoch sein.