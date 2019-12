USA-Russland-Vergleich

Slomka sorgt mit Äußerung im "heute journal" für Wirbel

ZDF-Moderatorin Marietta Slomka verglich im "heute journal" Russland und die USA. Beide seien schwierige internationale Partner. Eine Anmerkung zum vermutlichen Auftragsmord in Berlin geht aber vielen zu weit.

Die Moderatorin des ZDF "heute journal" Marietta Slomka sorgt mit einer Äußerung aus der Ausgabe am Sonntagabend für Empörung. In der Anmoderation zu einem Beitrag über die US-Sanktionen gegen die russisch-europäische Gaspipeline Nord-Stream 2 verglich sie die USA und Russland als schwierige Partner für internationale Zusammenarbeit und ging dabei auch auf den vermutlichen russischen Auftragsmord an einem Georgier im Berliner Tiergarten ein.

Das „So weit man weiß“ find ich als Transatlantiker ein bisschen frech 🇺🇸 pic.twitter.com/yvFoWw2SVO — Lars Weisbrod (@larsweisbrod) December 12, 2019

Wörtlich sagte Slomka: "Wie sehr sich die Welt verändert hat, sieht man auch daran, dass Russland und die USA inzwischen fast gleichermaßen schwierig sind. Gut, die Amerikaner lassen keine unliebsamen Leute in Berliner Parkanlagen ermorden – soweit man weiß. Aber mit Donald Trump zu verhandeln ist ähnlich ungemütlich wie ein Rendezvous mit Putin."

Viele sehen darin eine Gleichsetzung der beiden Länder – auch wenn Marietta Slomka ihre Äußerung durch das eingeschobene "fast" relativiert. Andererseits lässt ihre Äußerung auch vermuten, dass sie Auftragsmorde der USA in Deutschland durchaus für möglich hielte.

Ärger und Zustimmung in den sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken zieht sie damit Ärger auf sich – vor allem, dass die Moderatorin die deutlich bewertende Aussage nicht als Meinung kenntlich gemacht hat, sehen viele Nutzer als Problem. Auch einige Politiker äußerten sich: Während der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sich der Kritik anschloss, schrieb der ehemalige SPD-Vize-Vorsitzende Ralf Stegner, dass er kein Problem mit dem Gesagten habe.

An dem Moderationstext von Marietta Slomka ist nun wirklich nichts Anstößiges zu finden.

Sie bringt die Probleme prägnant auf den Punkt und setzt - wenn man genau zuhört - übrigens USA und Russland auch nicht gleich. https://t.co/RZJroP5rp3 — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) December 14, 2019

Ohne Beleg wird in den Raum gestellt, USA könnten vielleicht Auftragsmorde bei uns veranlassen. Die Gleichsetzung von USA und Russland ist abwegig und falsch. Die ironische Attitüde des @heutejournal verlässt den seriösen Journalismus - die Redaktion sollte sich distanzieren. CL https://t.co/EchUXb2QpI — Christian Lindner (@c_lindner) December 13, 2019

Gegenüber der "Bild"-Zeitung hat ein Sprecher des ZDF inzwischen eine Absicht Slomkas, den USA etwas unterstellen zu wollen, dementiert: Die Anmoderation sei ironisch gemeint gewesen.